Голова ПЦУ назвав «питанням майбутнього» об’єднання з Українською греко-католицькою церквою

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що його церква має добрі стосунки з Українською греко-католицькою церквою, але об’єднання не залежить лише від нього.

Таким чином Епіфаній відповів на питання від читачки Радіо Свобода про ймовірність об’єднання двох церков у єдину помісну церкву.

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«Ми вже неодноразово говорили, що зараз ми маємо добрі стосунки. Ми їх будемо поглиблювати. Але це теж питання майбутнього. Це питання неможливо вирішити зараз», – сказав він.

Митрополит додав, що таке об’єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу.

«Локально тут в Україні ми цього питання вирішити не можемо», – зауважив Епіфаній.