Росія поверне українську ікону, подаровану Лаврову на Балканах – ЗМІ

Росія 19 грудня оголосила про повернення стародавньої православної ікони, подарованої міністрові закордонних справ Сергію Лаврову під час його візиту на Балкани цього тижня, після того, як з’ясувалося, що ікона може бути викраденою з України.

«Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії за лінією Інтерполу», – повідомила державна інформагенція «РИАНововсти» із посиланням на коментар МЗС Росії.

Напередодні прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку головуючий Президії Боснії і Герцеговини, представник сербського народу Мілорад Додик, подарував міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його перебування в Сараєві.

Раніше у мережі показали фото, на якому видно воскову печатку, яка вказує на те, що 300-літня пам’ятка належить Україні.

Офіс Мілорада Додика повідомляв, що ікону «було знайдено в Луганську», не уточнюючи, коли її знайшли, та хто саме її знайшов на території України. Преса у Сараєві з цього приводу повідомила, що кілька десятків сербів з сербської республіки у складі БіГ воювали на боці проросійських бойовиків на сході України, та що сербський лідер Додик неодноразово виступав на підтримку російської окупації Криму й частини Донбасу.

Посольство України в Сараєві 16 грудня звернулося до уряду Боснії і Герцеговини з нотою, якою вимагається «невідкладно й однозначно» зʼясувати, яким чином ікона з Луганська опинилася в країні.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у бік Росії інцидент у Сараєві.

Дипломатам зазвичай дарують предмети повʼязані з культурою й творчістю країни, яка вручає подарунок. Дарувати вкрадене – це образа для тих, що приймають дарунок.