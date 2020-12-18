Прокуратура Боснії і Герцеговини розпочала слідство щодо подарованої Лаврову української ікони

Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, котру головуючий Президії Боснії і Герцеговини, представник сербського народу Мілорад Додик, подарував міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його перебування в Сараєві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Прокуратура вживає відповідні заходи на підставі звернення до неї міністра закордонних справ БіГ Бісери Туркович.

Туркович заявила, що «не знає багато» про справу з іконою й додала, що нею займаються прокуратура, служба безпеки й Інтерпол. Представник Інтерполу в Сараєві зазначив, що «Дирекція в Сараєві досі не отримала офіційну вимогу ні від відповідних органів у БіГ, ні з Києва».

У офісі міністра закордонних справ Боснії Бісери Туркович підтвердили для Радіо Свобода, що 18 грудня у міністерстві відбулася зустріч з представниками українського посольства, на якій їх проінформували про заходи, вжиті в звязку з інцидентом.

Посольство України в Сараєві 16 грудня звернулося до уряду Боснії і Герцеговини з нотою, якою вимагається «невідкладно й однозначно» зʼясувати, яким чином ікона з Луганська опинилася в країні.

Офіс Мілорада Додика раніше повідомив, що ікону «було знайдено в Луганську», не уточнюючи, коли її знайшли, та хто саме її знайшов на території України. Преса у Сараєві з цього приводу пише, що кілька десятків сербів з сербської республіки у складі БіГ воювали на боці проросійських бойовиків на сході України, та що сербський лідер Додик нераз виступав на підтримку російської окупації Криму й частин Донбасу.

ЗМІ в Сараєві й Загребі обширно повідомляють про цей дипломатичний скандал й ставлять запитання, хто буде нести відповідальність за цей не дипломатичний вчинок. Адже, на іконі є печатка про те, що вона належить України. Поряд з цим, дипломатам зазвичай дарують предмети повʼязані з культурою й творчістю країни, котра вручає подарунок. Дарувати вкрадене – це образа для тих, що приймають дарунок.

Більшість белградських ЗМІ замовчують скандал. Про нього повідомили лише деякі сайти, які не контролює владна партія президента Александра Вучича, котрий лідера боснійських сербів завжди називає своїм «великим другом».

Посольство Росії в БіГ досі не реагувало з приводу вручення Лаврову вкраденої української позолоченої ікони святого Миколая.