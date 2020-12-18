Подарок для Лаврова: как старинная икона из Луганска попала в руки к министру России?

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Дипломатический скандал разгорелся вокруг иконы. Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, в Сараево (Босния и Герцеговина) подарили икону с украинской печатью: как уверяет украинское посольство, она – из Луганска. МИД Украины требует ответов: как украинская икона могла быть подарена российском министру? А чиновники Боснии и Герцеговины обещают расследовать эту ситуацию. Так какова ее история?

14 декабря сербское новостное агентство СРНА сообщило, что Милорад Додик, руководитель президиума Боснии и Герцеговины, подарил Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, древнюю икону. В сообщении говорилось, что работе 300 лет, и ее корни – в оккупированном ныне российскими гибридными силами Луганске. На фотографиях иконы видно хорошо сохранившуюся печать. На ней есть слова: «УРСР», «Одеська», «матеріальної культури».

«Если она была привезена во время конфликта в Украине, значит была украдена, и кто-то должен сесть в тюрьму» – один из боснийских руководителей

Посольство Украины в своем письме, адресованном МИД Боснии и Герцоговины, заявляет, что будет считать «непредоставление публичного немедленного и однозначного опровержения руководством государства информации о подарке, владении или передаче любым способом культурных, исторических или религиозных ценностей, происходящих с территории Украины, которая временно находится под оккупацией Российской Федерации, поддержкой высшими институтами Боснии и Герцоговины агрессивной политики и военных действий России против Украины, которые уже привели к гибели тысяч граждан Украины».

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Это политический жест в сторону Российской Федерации, потому что икона с той территории, которая сейчас в оккупации

Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), в интервью Радио Свобода заявил: «Это такой определенный политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, на самом деле, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи, вообще-то, не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не совершать таких поступков».

Если речь идет о серьезных кражах, серьезных отчуждениях имущества, должны быть задействованы прокуратура и SIPA

Бисера Туркович, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, сообщила Радио Свобода, что в стране расследуют информацию об иконе с украинской печатью, подаренной Лаврову.

«В любом случае, если речь идет о серьезных кражах, серьезных отчуждениях имущества, которое было незаконно обнаружено на территории БиГ, тогда должны быть задействованы прокуратура и SIPA (Государственное агентство по расследованию и защите)», – заверила Бисера Туркович.

По сообщению информационного агентства Nezavisne novine, несколько сербских депутатов заявили, что историю с иконой надо разъяснить общественности и выяснить, была ли оплачена икона за бюджетные деньги.

Если это правда, тогда кто-то должен сесть в тюрьму

А член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комсич подчеркнул: «Если это правда, что эта икона родом из Украины и была привезена в Баня-Луку во время конфликта в Украине, значит, она была украдена, тогда кто-то должен сесть в тюрьму».

«Работа, возможно, уникальная» – искусствовед

Соломия Тымо – профессиональный искусствовед, преподает в УКУ и руководит иконописной школой «Радруж» при университете. Тымо настаивает, что пока выдвигает только очень предварительные предположения. Из-за невозможности увидеть оригинал, нужно больше времени для размышлений и консультаций в среде коллег по «цеху». «Икона интересная, заслуживающая внимания искусствоведов и историков. Очень качественной профессиональной работы оклад изготовлен в стилистике барокко. Достойная живопись ХVІІІ, а может ХІХ века (как и деревянная рама). Очень похоже на яичную темперу с моделированием форм лика и рук как в средневековом искусстве иконописи. Интересно представлен «характер» Николая и Христа Спасителя (лик Богоматери плохо виден). Живопись живая, передает определенный настрой. Художнику удалось создать образ. Совсем не похоже на «штамповку», – делится наблюдениями искусствовед.

Печать

Искусствовед делится наблюдениями по поводу печати на иконе: «Впервые в жизни встречаю икону з государственной печатью социалистической страны! Надпись на украинском языке: одесская комиссия материальной культуры народного комитета образования УССР (такое название республики возникло лишь в начале 1937 года!). Можно предположить, что икона, благодаря серебряному с позолотой окладу, могла принадлежать отделу ценных металлов в одесском музее, либо что она могла быть изъята в Одессе. Печать сама по себе очень интересная и наверняка может открыть новые грани нашей истории или культуры, о которых мы мало знаем».

Оклад и живопись

Искусствовед предполагает, что оклад высококачественной работы был сделан в ХVІІІ веке. Ему по стилю не совсем отвечает живопись. Она, по мнению Дмитрия Горбачева, известного киевского историка искусства, принадлежит кисти старообрядцев, которые работали под старину – традиционной яичной темперой с типичной стилизацией под средневековье.

А внешняя позолоченная деревянная рама – это, с большой вероятностью, ХІХ век.

«Как все эти «нити» пересеклись в одном миниатюрном произведении, предназначенном для частной молитвы и, возможно, для перевозки в путешествиях, ведь святитель Николай считался великим покровителем тех, кто в пути, еще предстоит узнать. Более точные выводы можно будет сделать позднее, после консультаций с узкими специалистами по металлу ХVІІІ века и живописи старообрядцев», – комментирует особенности украинской иконы Соломия Тымо.

«Подозреваю, что это - трофей батальона «Йован Шевич» – историк

Радио Донбасс.Реалии попросило прокомментировать эту ситуацию луганского историка, переселенца Валерия Снегирева. По его мнению, внешний вид иконы говорит, что она древнее Луганска, то есть написана она не там – но могла в городе храниться.

Перед нами образец византийского стиля, который был очень распространен в ХVIII - начале ХIХ века

«Открыл фотографию этой иконы – и понимаю, что в Луганске она просто ни триста лет назад, ни сейчас не могла быть написана. Это я как преподаватель культурологии и религиоведения официально заявляю. Перед нами образец византийского стиля, который был очень распространен в ХVIII-начале ХIХ века».

Судя по размерам иконы, утверждает историк, она относится к закладным, то есть подаренным. Печать на иконе – Одесской окружной комиссии. При чем сургуч 20-х годов, времен Советской власти, отмечает Снегирев, в идеальном состоянии.

Ей повезло, что она в родном окладе

«Изымались культурные ценности в монастырях, в частных коллекциях. Здесь, скорее всего, в чем загвоздка, почему печать стоит не в самой иконе – а в ее окладе, в оболочке, в данном случае – серебро с позолотой. Этой иконе повезло: обычно оклады снимались, на вес принимались, прессовались и потом уходили в Гохран (государственное хранилище – ред.). Ей повезло, что она в родном окладе».

Как же икона с украинской печатью попала в Боснию и Герцеговину?

Подозреваю, что икона – трофей этого батальона

Валерий Снегирев напоминает, во время российской агрессии на востоке Украины воевал сербский четнический батальон «Йован Шевич»: «Я просто подозреваю, что икона – трофей этого батальона, который перекочевал в Республику Сербску Боснии и Герцеговины».

Прокуратура Боснии и Герцеговины уже открыла уголовное дело и будет проводить проверки, связанные с украинской иконой.

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