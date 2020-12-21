Мінкультури та інформаційної політики України з’ясовує походження ікони, подарованої Лаврову

Міністерство культури та інформаційної політики України проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову в Боснії та Герцеговині, і з’ясовує її походження, повідомила у понеділок пресслужба відомства.

«Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 р. ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна», – заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Повідомляється, що відомство готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони. Також міністерство готує низку листів у правоохоронні органи.

«Потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення даної ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини. Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року. Відповідно до статті 7 держави-учасниці цієї Конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності», – йдеться в повідомленні.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку головуючий Президії Боснії і Герцеговини, представник сербського народу Мілорад Додик, подарував міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його перебування в Сараєві.

Раніше у мережі показали фото, на якому видно воскову печатку, яка вказує на те, що 300-літня пам’ятка належить Україні.

Офіс Мілорада Додика повідомляв, що ікону «було знайдено в Луганську», не уточнюючи, коли її знайшли, та хто саме її знайшов на території України. Преса у Сараєві з цього приводу повідомила, що кілька десятків сербів з сербської республіки у складі БіГ воювали на боці проросійських бойовиків на сході України, та що сербський лідер Додик неодноразово виступав на підтримку російської окупації Криму й частини Донбасу.

Посольство України в Сараєві 16 грудня звернулося до уряду Боснії і Герцеговини з нотою, якою вимагається «невідкладно й однозначно» зʼясувати, яким чином ікона з Луганська опинилася в країні.

Росія 19 грудня оголосила про повернення ікони, подарованої Лаврову «дарувальникам для подальшого уточнення її історії за лінією Інтерполу».

Дипломатам зазвичай дарують предмети повʼязані з культурою й творчістю країни, яка вручає подарунок. Дарувати вкрадене – це образа для тих, що приймають дарунок.