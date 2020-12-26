Росія схвалила використання вакцини від COVID-19 для літніх людей

Міністерство охорони здоров’я Росії схвалило застосування вакцини «Спутник V» проти коронавірусної інфекції COVID-19 для людей віком від 60 років. Як заявив міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко, таким чином вакцина схвалена для використання для всіх людей віком від 18 років.

Раніше літніх людей, які є особливо вразливими до COVID-19, не включали до програми вакцинації в Росії. За словами Мурашка, тепер дослідження продемонструвало, що вакцина є безпечною і для цієї категорії людей.

Міністр додав, що людей похилого віку негайно долучать до програми вакцинації.

За даними російського уряду, в країні від початку пандемії на COVID-19 захворіли близько трьох мільйонів людей, 53 659 – померли.

Росія першою заявила про розробку вакцини від COVID-19, ще до проведення всіх необхідних фаз випробувань, це викликало застереження вчених щодо її безпечності.