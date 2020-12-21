Казахстан заявив про запуск виробництва російської вакцини від COVID-19

Прем’єр-міністр Казастану Аскар Мамін заявив 21 грудня, що ця країна починає виробництво російської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє регіональна служба Радіо Свобода «Азаттик» з посиланням на пресслужбу уряду.

За словами голови уряду Казахстану, у понеділок виробництво вакцини «Спутнік V» офіційно запустили у фармацевтичному комплексі міста Караганда.

Як стверджує влада Казахстану, масова вакцинація у цій країні почнеться в лютому 2021 році. Першими вакцинованими стануть медики, вчителі, студенти, правоохоронці, а також люди з групи ризику.

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Як зазначають у пресслужбі уряду, вакцинація буде добровільною.

Російську вакцину, яку вже допустили до щеплення в самій Росії, наразі не розглянуло Європейське агентство з лікарських засобів.

Станом на 21 грудня в Казахстані зафіксували 147 236 випадків захворювання на COVID-19, 2 147 людей померли.

На початку грудня від російської вакцини відмовилася Туреччина.