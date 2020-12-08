Харківське фармпідприємство заявляє, що не виробляє російську вакцину від COVID-19

Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) заперечило повідомлення про те, що нібито освоїло технологію виробництва готової форми вакцини проти коронавірусної хвороби COVID19 «Спутник V», розробленої в Росії, і нібито має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України й інших країн.

«Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Спутник V» або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії», – заявили в компанії.

АТ «Біолік» додало, що проводить виробничу діяльність «виключно відповідно до чинного законодавства України», і «виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації».

Раніше Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив, що готовий виробляти вакцину «Спутник V» на території України, а її випуск уже нібито налагодила компанія «Біолік».

У МОЗ України раніше повідомляли, що жодних переговорів на державному рівні стосовно закупівлі чи отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 не ведуть.

Росія першою заявила про розробку вакцини від нового коронавірусу, проте медичні експерти поставили під сумнів її ефективність через те, що вона не пройшла всі фази клінічних випробувань. Минулого місяця ВООЗ заявила, що перевірить російську вакцину.