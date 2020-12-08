У Великій Британії починають вакцинацію від коронавірусу

Органи охорони здоров'я Великобританії 8 грудня почнуть вакцинацію від COVID-19.

Перші 800 тисяч доз вакцини, розробленої Pfizer та BioNTech, яка, за словами компаній, ефективна проти COVID-19 на 95 відсотків, призначені для людей, старших за 80 років, які або госпіталізовані, або вже мають планові медичні відвідування, а також працівників будинків для людей похилого віку.

Представники національної системи охорони здоров’я (NHS) просять громадськість, бути терплячою, тому що на ранніх стадіях вакцинувати будуть тільки тих, хто піддається найбільшому ризику. Більшості людей доведеться почекати до наступного року, перш ніж програму вакцинації розширять.

Очільник NHS Англії Саймон Стівенс зазначив, що перші щеплення, які зроблять у Британії, можуть стати «вирішальним поворотним моментом у боротьбі з коронавірусом».

Велика Британія стала першою країною, яка схвалила застосування вакцини, виробленої американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech, 2 грудня.

Компанії ще чекають на дозволи від влади США та ЄС.

Очікується, що регулюючі органи США видадуть екстрений дозвіл на застосування вакцини вже цього тижня. А в найближчі місяці очікується доставка 100 мільйонів доз – цього достатньо для вакцинації 50 мільйонів американців.

Президент США Дональд Трамп має підписати 8 грудня указ, який гарантує, що пріоритетний доступ до вакцин проти COVID-19, які закуповуються урядом США, надається американцям перед наданням допомоги іншим країнам, заявили високопоставлені представники адміністрації. Цей крок був зроблений у зв’язку з тим, що його адміністрація знаходиться під пильною увагою через те, що не зуміла скористатися можливістю купити влітку мільйони додаткових доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Дві інші вакцини, які показали себе багатообіцяючими під час випробувань, також очікують дозволу від регулюючих органів.

Інші країни посилюють програми вакцинації. 5 грудня Росія почала розповсюдження вакцини «Спутнік V» вітчизняного виробництва у 70 клініках Москви, що стало першим масовим щепленням проти COVID-19 в Росії. Про вакцинацію оголосили, не дивлячись на твердження критиків, що розробники не завершили дослідження, необхідні для висновків про її ефективність та безпечність, відповідно до наукових протоколів.

Південна Корея заявила 8 грудня що підписала угоди про постачання вакцин проти коронавірусу для 44 мільйонів осіб наступного року, але заявила, що хоче дати час для спостереження потенційних побічних ефектів.

В січні вакцинацію від коронавірусу планують розпочати у бразильському штаті Сан-Паулу. Губернатор Жоао Доріа сказав, що широкомасштабна імунізація з використанням розробленої в Китаї вакцини CoronaVac розпочнеться 25 січня серед медичних працівників, літніх людей та інших вразливих груп.

Плани програм вакцинації оголошуються, оскільки в багатьох країнах світу спостерігається зростання числа хворих, переповнення лікарняних відділень інтенсивної терапії та рекордна кількість щоденних смертей.

Станом на 8 грудня у світі виявлено понад 67 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли більш ніж 1,5 мільйона людей, одужали – 43,5 мільйона.