Катар планує провести «абсолютно нормальний» чемпіонат світу з футболу у 2022 році після швидкого прогресу у виробництві вакцин проти коронавірусу. Про це розповів у інтерв’ю Associated Press 6 грудня голова організаційного комітету турніру Нассер Аль-Хатер.

Наразі у всьому світі спортивні змагання переважно поновилися, але проходять вони без уболівальників. Очікується, що масова вакцинація дозволить повернути на трибуни глядачів.

«Впровадження вакцини і її поширення – це безперечно хороші новини для всіх. Всі з нетерпінням чекають повернення до нормального життя, особливо в спорті», – зазначив Аль-Хатер.

Він висловив сподівання, що до 2022 року «все повернеться у нормальне русло».

«Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з уболівальниками і проведення нормального і успішного чемпіонату світу», – наголосив голова організаційного комітету.

Сьогодні, 7 грудня, у Цюріху о 19:00 має відбутися жеребкування турніру. Відповідно до рейтингу, Україна потрапила до другого кошика, де з нею також будуть Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Сербія, Туреччина, Словаччина та Румунія. Отже, з цими командами українці не зустрінуться у груповому турнірі.