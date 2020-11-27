ЧС-2022: Україна потрапила до другого кошика перед жеребкуванням відбіркового турніру

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив кошики для жеребкування відбіркового раунду Чемпіонату світу 2022 року, який має відбутися у Катарі.

За регламентом, кошики формують відповідно до останнього рейтингу національних збірних, де українці посіли загальне 24 місце, та 16-те – у Європі.

Перший кошик: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина та Нідерланди.

Україна потрапила до другого кошика, де з нею також будуть: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Сербія, Туреччина, Словаччина та Румунія.

Третій кошик: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція та Фінляндія.

Четвертий кошик: Боснія та Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія та Люксембург.

П’ятий кошик: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія та Андорра.

Шостий кошик: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар та Сан-Марино.

Жеребкування має відбутися у Цюріху 7 грудня о 19:00 за Києвом.