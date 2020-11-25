УЄФА зарахував Україні поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією. УАФ оскаржить рішення в суді

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зарахував збірній України технічну поразку (0:3) в матчі Ліги націй проти команди Швейцарії, який мав відбутися 17 листопада в Люцерні. Українська сторона оголосила про намір оскаржити це рішення в суді.

Сайт Української асоціації футболу (УАФ) нагадує, що «у зв’язку з рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна було скасовано».

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Віцепрезидент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: «Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в місті Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною».

Таке рішення УЄФА означає для України виліт із елітарного дивізіону А Ліги націй, де суперниками «синьо-жовтих» були провідні команди Європи.