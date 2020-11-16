Шевченко про гру зі Швейцарією: якщо в нас буде достатня кількість футболістів, ми будемо грати

Збірна України з футболу вийде на поле на гру Ліги націй проти Швейцарії, якщо матиме достатню кількість футболістів, заявив головний тренер українців Андрій Шевченко.

«Ми ще чекаємо на результати повторних тестів, зроблених сьогодні. Якщо в нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати. Побачимо, які результати тестів, які гравці в строю, і тоді вже будемо визначатися зі складом... Намагатимемося виставити максимально бойовий склад», – сказав Шевченко.

Він розповів, що атмосфера в команді «цілком нормальна, усі хлопці налаштовані по-бойовому, жодної паніки немає».

Швейцарія прийме Україну в Люцерні 17 листопада. Щоб залишитися в найвищому дивізіоні Ліги націй, українці мають принаймні не програти з рахунком 1:0 або 2:1.

Перед грою в трьох гравців збірної України виявили COVID-19 – Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника. За кілька днів позитивні тести здали Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко.

У першому турі Україна перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.