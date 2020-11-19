Футбол: тести Кривцова і Мораєса на COVID-19 виявилися негативними

Після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени збірної України з футболу здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

«Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Українській асоціації футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі – у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораєса», – ідеться в повідомленні.

Матч Ліги націй Швейцарія — Україна був скасований у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди (крім гравців «Шахтаря» Кривцова і Мораєса, швейцарці знайшли COVID-19 і у футболіста італійської «Аталанти» Руслана Маліновського).

«У Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13 гравців кожної команди, враховуючи воротаря», – нагадує Українська асоціація футболу.

Повідомлення про позитивні тести Кривцова і Мораєса з боку швейцарської сторони виглядають дивно, оскільки обидва донецькі футболісти вже перехворіли на COVID-19 у жовтні, і в їхніх організмах є антитіла. Тепер рішення про результат матчу Ліги націй Швейцарія – Україна ухвалить Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).