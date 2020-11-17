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17 листопада 2020, Київ 16:30
Новини | Спорт

Ліга націй: матч Швейцарія – Україна скасовано

Команда Андрія Шевченка не зіграє сьогодні зі Швейцарією

Матч Ліги Націй між збірними Швейцарії та України скасовано, українську делегацію відправляють на карантин.

«УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що «у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна не може відбутися»», – мовиться у повідомленні Української футбольної асоціації.

Зазначається, що рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

Зранку 17 листопада позитивним виявився тест на COVID-19 у лідера півзахисту «синьо-жовтих» Руслана Малиновського. Також виявилися позитивними тести Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Двоє футболістів «Шахтаря» все ще можуть взяти участь у грі.

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