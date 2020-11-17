Ліга націй: матч Швейцарія – Україна скасовано

Матч Ліги Націй між збірними Швейцарії та України скасовано, українську делегацію відправляють на карантин.

«УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що «у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна не може відбутися»», – мовиться у повідомленні Української футбольної асоціації.

Зазначається, що рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

Зранку 17 листопада позитивним виявився тест на COVID-19 у лідера півзахисту «синьо-жовтих» Руслана Малиновського. Також виявилися позитивними тести Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Двоє футболістів «Шахтаря» все ще можуть взяти участь у грі.