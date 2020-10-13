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14 жовтня 2020, Київ 01:57
Новини | Спорт

«Ліга націй»: Україна перемогла Іспанію з рахунком 1:0

Тренер української збірної Андрій Шевченко

Збірна України з рахунком 1:0 обійшла Іспанію в четвертому турі «Ліги націй» УЄФА.

Матч відбувся в Києві на національному спортивному комплексі «Олімпійський». Єдиний гол за всю гру забив напівзахисник Віктор Циганков.

Відтак Україна з 6 очками посідає третє місце в групі. Паралельний матч між Німеччиною та Швейцарією завершився нічиєю – 3:3.

Це друга перемога України в групі D. У першому турі команда Андрія Шевченка обіграла Швейцарію, однак поступилася Іспанії в другому турі і Німеччині - в третьому.

П’ятий матч із Німеччиною відбудеться 14 листопада.

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