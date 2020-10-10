«Ліга націй»: Україна поступилася Німеччині з рахунком 1:2

У Києві завершився матч «Ліги націй», де збірна України поступилася команді Німеччини з рахунком 1:2, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Відкрив рахунок на 20-й хвилині Маттіас Гюнтер. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою німецької команди. А вже на початку другого тайму збірна Німеччини забила знову – цього разу відзначився Леон Горетцка.

За «синьо-жовтих» єдиний гол забив Руслан Маліновський, який реалізував пенальті на 77 хвилині.

У паралельному матчі квартету збірна Іспанії вдома виграла у команди Швейцарії – 1:0.

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Раніше «синьо-жовті» переграли команду Швейцарії – 2:1, після чого на виїзді поступилися команді Іспанії – 4:0. Після трьох турів Україна посідає третю сходинку, маючи в своєму активі три очка. У Іспанії – 7 очок, у Німеччини – 5, Швейцарія замикає «квартет» з одним очком у «кошику».

Наступним суперником України стане збірна Іспанії. Матч відбудеться 13 жовтня на НСК «Олімпійському».

Нагадаємо, матч з Німеччиною був першою грою збірної України з вболівальниками на стадіоні за часи пандемії. Однак кількість вболівальників була обмежена – 30% від місць на стадіоні.

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«Ліга націй» – турнір, яким УЄФА прагне замінити звичні товариські матчі. Додаткової ваги йому надає можливість вийти на чемпіонат Європи або на чемпіонат світу в разі провалу у відбірковому циклі.