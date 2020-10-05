Cпорт за тиждень: тріумф «Хіміка», історичний виступ гімнастів та Світоліна

Традиційно щопонеділка Радіо Свобода нагадує про головні спортивні перемоги тижня.

Українські гімнасти переписали історію

В Угорщині завершився Кубок світу зі спортивної гімнастики. Петро Пахнюк здобув «золото» на брусах та «бронзу» на килимі. Крім того, його ім'ям тепер назвуть два нові елементи у спортивній гімнастиці. Діана Варинська була найкращою у вправах на брусах. Ангеліна Радівілова стала першою у вільних вправах, а також має «бронзу» в опорному стрибку. В останньому виді здивувала і 15-річна Анастасія Мотак, яка посіла друге місце. Ігорю Радівілову не було рівних в опорному стрибку, а також він здобув «срібло» у вправах на кільцях. У кошику збірної ще «бронза» Євгена Юденкова у вправах на брусах.



Українки на Roland Garros

Перша ракета України Еліна Світоліна виграла у француженки Каролін Гарсії на відкритому чемпіонаті Франції – 6:1, 6:2. Для цього Світоліній знадобилася 1 година 3 хвилини. Наступною суперницею п’ятої ракетки світу стане аргентинка Надя Подороска. Матч відбудеться у вівторок, 6 жовтня.

Марта Костюк підкорює парний розряд. Разом із Олександрою Саснович вони обіграли латвійку Єлену Остапенко та канадійку Габріелу Дабровські – 6:1, 6:3. У чвертьфіналі Костюк-Саснович зіграють з Тімеєю Бабош та Крістіною Младенович.

Дар'я Лопатецька вдало стартувала на юніорському Ролан Гарросі, вигравши у представниці з Чехії – Бренди Фругвіртової – 6:1, 7:6. У наступному раунді Лопатецька змагатиметься проти росіянки Оксани Селехметьєвої.

Новий володар Кубку України з баскетболу

У Южному відбувся справжній баскетбольний трилер. У фіналі Кубку України зустрілися чинний володар трофею «Дніпро» та «Хімік» із Южного (Одеська область). Більш титуловані дніпряни одразу повели в рахунку, маючи перевагу в 14 очок, проте южненській команді вдалося скоротити відставання до чотирьох очок. За результатами другої «десятихвилинки» «Дніпро» взагалі з мінімальною перевагою – в одне очко – йшло до роздягальні.

Проте баскетбольна «спека» розпочалася у другій половині гри – команди не дозволяли суперникам відриватися вперед, боротьба йшла за кожне очко. І за 20 секунд до свистка «Дніпро» мало перевагу в два очки. Проте на останніх секундах Кирило Марченко закинув м’яча з триочкової лінії, тож «Хімік» святкував перемогу.

Найкращим захисником «Фіналу чотирьох» став Віталій Зотов («Хімік»), найкращим форвардом – представник «Дніпра» Джаред Террел, центровий – легіонер команди з Южного Льюїс Салліван. Його ж було визнано і MVP турніру.

Стрибуни з трампліна тріумфують в Румунії

У румунському Ришнові триває етап Кубка FIS, де українські стрибуни з трампліна вже вибороли три нагороди – два «золота» та одне «срібло». У перший день змагань Євген Марусяк став першим, стрибнувши на 91 м та 93 м, і набравши загалом 222.1 бали. Що цікаво, що це третє українське «золото» в історії стрибків з трампліна. «Срібло» та «бронзу» вибороли румунські спортсмени – Ніколай Мітрован та Андрей Фелдорен.

А вже у другий день п'єдестал був майже повністю «синьо-жовтим». На вищу сходинку піднявся Віталій Калініченко, який показав результат – 92,5 метри та 88 метрів. Другим став все той же Євген Марусяк – 92 та 83,5 метри. А третє місце посів чех Бенедікт Голуб.

«Динамо» крокує далі в ЛЧ

Київське «Динамо» пробилося до групового етапу Ліги чемпіонів, розгромивши вдома бельгійський «Гент» – 3:0. Голами відзначилися Віталій Буяльський, Карлос де Пена та Жерсон Родрігес.

Тепер кияни в групі G зіграють із туринським «Ювентусом», «Барселоною» та угорським «Ференцварошем», головним тренером якого є колишній наставник киян Сергій Ребров.



Повний календар «Динамо» виглядає таким чином:

1 тур: «Динамо» – «Ювентус» (20 жовтня);

2 тур: «Ференцварош» – «Динамо» (28 жовтня);

3 тур: «Барселона» – «Динамо» (4 листопада);

4 тур: «Динамо» – «Барселона» (24 листопада);

5 тур: «Ювентус» – «Динамо» (2 грудня);

6 тур: «Динамо» – «Ференцварош» (8 грудня).

«Хімік» пробився до наступного етапу

Українське дербі у волейбольній Лізі чемпіонів завершилося перемогою більш досвідченого «Хіміка» над «Прометеєм» з Кам’янського - 3:0 (25:20, 25:19, 25:19). Команда з Южного йде до другого кваліфікаційного раунду. Наступним суперником українок стане команда «Савіно Дель Бене» з Флоренції. Але обидва матчі відбудуться в Італії 6-8 жовтня.

Третя поразка «Мотору»

Єдиний представник України в гандбольній Лізі чемпіонів продовжує програвати. Запорізький клуб «Мотор», попри гру на рівних, поступився угорському «Веспрему» – 34:37. Це вже третя поразка запорізького гандбольного клубу в новому сезоні Ліги чемпіонів. Раніше «Мотор» поступився данському «Ольборгу» (29:38) та «Барселоні» (25:30). Тож запорізька команда посідає останню сходинку турнірної таблиці. У наступному турі, який відбудеться 14 жовтня, «Мотор» на виїзді зіграє із німецьким «Кілем».

Найкраща серед європейських представниць

Дар’я Михайлова фінішувала дев'ятою у жіночому забігу Лондонського марафону. На дистанцію 42,2 км українка витратила 2 години 27 хвилин та 29 секунд, відставши від переможниці кенійки Брігід Косгей на 8,5 хвилин. Другою стала американка Сара Холл, а третьою прибігла ще одна представниця Кенії Рут Чепнгетіч.

Це вже втретє, коли українки стають 9-ми на Лондонському марафоні: до цього часу в 2014 році такий результат показала Людмила Коваленко, а в 1993-му – Галина Жульєва.