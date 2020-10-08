Футбол: збірна України провела перше тренування після повернення з Парижа

Збірна України з футболу провела перше тренування після повернення зі столиці Франції, де в контрольному матчі проти чемпіонів світу зазнала найбільшої поразки у своїй історії – 1:7.

В Українській асоціації футболу підрахували, що кількість гравців, які через травми чи коронавірус не змогли частково або повністю взяти участь у жовтневому зборі, становить 14 осіб, із них інфікованих COVID-19 – шестеро.

«Завтра до табору збірної України прибудуть три гравці донецького «Шахтаря» — Віктор Коваленко, Ромеро Марлос, а також центрбек Валерій Бондар, якого тренерський штаб довикликав сьогодні. Водночас Микола Матвієнко та Жуніор Мораес, ПЛР-тести яких показали сьогодні позитивні результати, не зможуть допомогти національній команді в іграх з Німеччиною та Іспанією», – ідеться в повідомленні.

Збірна України 10 і 13 жовтня в Лізі націй прийматиме в Києві національні команди Німеччини та Іспанії.