Футбол: збірна України зазнала у Франції рекордної поразки

Збірна України без понад десятка провідних футболістів не змогла скласти гідної конкуренції чемпіонам світу. У контрольному матчі, який відбувся на «Стад де Франс» у Парижі, національна команда Франції вже після першого тайму вела перед 4:0.

На 9-й хвилині відкрив рахунок юний Едуардо Камавінга, на 24-й і 34-й хвилинах дубль оформив Олів’є Жиру, а на 39-й хвилині автоголом відзначився Віталій Миколенко.

По перерві українці спромоглися на гол престижу – на 53-й хвилині точного удару завдав Віктор Циганков.

На 65-й хвилині Корентен Толіссо довів рахунок до 5:1, на 82-й хвилині Кілліан Мбаппе – до 6:1, а на 89-й Антуан Ґрізманн встановив остаточний результат – 7:1.

Така поразка є найбільшою в історії українського футболу.