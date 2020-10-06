УАФ: попри випадки COVID-19 у «синьо-жовтих», матч Франція – Україна відбудеться

Запланований на 7 жовтня контрольний матч Франція – Україна відбудеться, попри те, що у складі «синьо-жовтих» є заражені COVID-19 футболісти і персонал, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

«У матч-мітингу, який зазвичай проходить вранці у день гри, взяли участь представники обох національних асоціацій, а також відповідальні особи з місцевої влади. За регламентом УЕФА, для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем», – ідеться в повідомленні.

Наразі в розпорядженні Андрія Шевченка є 20 здорових футболістів.

Ще до вильоту збірної України до Франції стало відомо, що в матчі не візьмуть участь футболісти «Шахтаря»: у Тараса Степаненка та Андрія П’ятова діагностували COVID-19, а решта гірників контактували з ними.

Уже в передмісті Парижа стало відомо про позитивний тест голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа. У складі команди залишився єдиний здоровий воротар, Георгій Бущан, тому на вечірнє тренування рукавички одягав нинішній наставник збірної Олександр Шовковський.