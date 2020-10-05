Футбол: збірна України провела перше тренування в передмісті Парижа

Збірна України з футболу, яка впродовж одного тижня зустрінеться одразу з трьома провідними командами Європи, розпочала підготовку до першого контрольного матчу. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, тренувальний збір перед поєдинком із французами підопічні Андрія Шевченка розпочали 5 жовтня в передмісті Парижа Шантії.

«За півтори години до виїзду на вечірнє тренування всі гравці, які виступають в іноземних чемпіонатах, а також футболісти, викликані до складу команди напередодні (Конопля, Паньків та Шепелєв) здали ПЛР-тести у приміщенні готелю, для чого штабом збірної була завчасно запрошена група французьких медиків», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці минулого тижня позитивні тести на COVID-19 здали збірники з донецького «Шахтаря» Андрій П’ятов і Тарас Степаненко, тому й інші викликані до збірної гірники не змогли приєднатися до команди, оскільки контактували з хворими.

Розпорядок першого дня збору завершила вечеря, а на 6 жовтня в українців заплановано офіційне вечірнє тренування й передматчеву прес-конференцію головного тренера та одного з гравців на «Стад де Франс». Саме ця арена о 22:10 7 жовтня прийме товариський матч Франція – Україна.

Наступні поєдинки «синьо-жовті» проведуть у Києві 10 і 13 жовтня в Лізі націй. Суперниками також будуть гранди – збірні Німеччини та Іспанії.