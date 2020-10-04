ФК «Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців і співробітників клубу виявили COVID-19

Футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що йде на самоізоляцію після того, як у гравців і співробітників клубу виявили коронавірусне захворювання COVID-19.

«Після матчу «Десна» – «Шахтар» медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які здавалися напередодні від’їзду їх до розташування національної команди. Тести Андрія Пятова й Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу «оранжево-чорних» виявились позитивними», – йдеться в повідомленні.

Як заявила 4 жовтня пресслужба клубу, «Шахтар» вжив «всіх необхідних заходів» і в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курує клуб.

«У понеділок і четвер усі футболісти, тренери й співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого буде визначено подальші дії», – додали у клубі.

Станом на ранок 4 жовтня в Україні від початку пандемії виявлено 226 462 випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Понад 100 тисяч людей одужали, 4397 – померли.