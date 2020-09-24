Футбол: Златан Ібрагімович захворів на COVID-19

Нападник італійського футбольного клубу «Мілан» Златан Ібрагімович захворів на COVID-19, повідомила пресслужба команди.

У клубі розповіли, що 38-річний швед пропустить гру проти норвезької команди «Буде-Глімт» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, яка відбудеться в Мілані 24 вересня. Ібрагімовіча відправили додому на карантин.

Напередодні COVID-19 виявили в одноклубника Ібрагімовича Лео Дуарте.

Ібрагімовіч за свою кар’єру пограв за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Інтер», «Барселону», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» та «Лос-Анджелес Гелаксі».

Він ставав чемпіоном Італії, Іспанії, Франції, Нідерландів, вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.