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22 Березень 2018, Київ 22:29
Новини | Події

Футбол: «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт з Ібрагімовічем

Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт з 36-річним нападником Златаном Ібрагімовічем, повідомила прес-служба команди.

У клубі зазначили, що рішення про розірвання договору набуває чинності одразу.

Швед Ібрагімовіч став гравцем «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року. З того часу він взяв участь у 53 матчах команди, забивши 29 голів, повідомляє прес-служба клубу. У нинішньому сезоні через травми він зіграв лише в семи матчах, у яких забив один гол.

Раніше Ібрагімович виступав за італійські «Ювентус», «Інтер», «Мілан», іспанську «Барселону» й французький «Парі Сен-Жермен». Ставав кращим бомбардиром чемпіонатів Італії й Франції. Також є рекордсменом збірної Швеції за кількістю голів.

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