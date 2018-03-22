Футбол: «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт з Ібрагімовічем

Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт з 36-річним нападником Златаном Ібрагімовічем, повідомила прес-служба команди.

У клубі зазначили, що рішення про розірвання договору набуває чинності одразу.

Швед Ібрагімовіч став гравцем «Манчестер Юнайтед» влітку 2016 року. З того часу він взяв участь у 53 матчах команди, забивши 29 голів, повідомляє прес-служба клубу. У нинішньому сезоні через травми він зіграв лише в семи матчах, у яких забив один гол.

Раніше Ібрагімович виступав за італійські «Ювентус», «Інтер», «Мілан», іспанську «Барселону» й французький «Парі Сен-Жермен». Ставав кращим бомбардиром чемпіонатів Італії й Франції. Також є рекордсменом збірної Швеції за кількістю голів.