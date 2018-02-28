Футбол: «Динамо» зарахована технічна поразка після рішення CAS у «маріупольській справі»

Українська футбольна прем’єр-ліга зарахувала технічні поразки трьом командам київського «Динамо» в матчах з командами «Маріуполя» у серпні 2017 року, повідомляє прес-служба УПЛ.

У прем’єр-лізі зазначили, що організація отримала лист від Федерації футболу України, який повідомив, що 19 лютого 2018 року Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні відмовив «Динамо» у задоволенні скарг на рішення Апеляційного комітету ФФУ від 14 листопада 2017 року у справі про неявку основної та двох молодіжних команд київського клубу на матчі в Маріуполі в Донецькій області.

У серпні 2017 року «Динамо» відмовилося грати матч чемпіонату України в прифронтовому Маріуполі проти однойменного клубу, посилаючись на відсутність гарантій безпеки.

11 вересня контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення зарахувати технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку команд клубу «Динамо» на матчі чемпіонатів U-19, U-21 та Української прем’єр-ліги, які мали відбутися в Маріуполі.

14 листопада Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив скаргу клубу «Динамо» (Київ) на рішення комітету ФФУ.