CAS залишив у силі рішення зарахувати «Динамо» технічну поразку за неявку на матч у Маріуполі

Спортивний арбітражний суд у Лозані не задовольнив апеляцію київського футбольного клубу «Динамо» на рішення зарахувати столичній команді технічну поразку за неявку на матч у Маріуполі Донецької області.

Згідно з рішенням суду, усі сторони процесу повинні сплатити витрати суду.

У серпні 2017 року «Динамо» відмовилося грати матч чемпіонату України в прифронтовому Маріуполі проти однойменного клубу, посилаючись на відсутність гарантій безпеки.

11 вересня контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення зарахувати технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку команд клубу «Динамо» на матчах чемпіонатів U-19, U-21 та Української прем’єр-ліги, які мали відбутися в Маріуполі.

14 листопада Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив скаргу клубу «Динамо» (Київ) на рішення комітету ФФУ.