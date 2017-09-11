ФФУ присудила командам футбольного клубу «Динамо» поразки за неявки на матчі до Маріуполя

Федерація футболу України зарахувала технічні поразки з рахунком 0:3 командам футбольного клубу «Динамо» (Київ), які не з’явилися на матчі до міста Маріуполя з командами ФК «Маріуполь».

Це рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ стосується основної команди «Динамо», що змагається у прем’єр-лізі, і її юнацьких команд U-21 і U-19 у чемпіонатах футболістів такого віку.

Відповідно основній команді «Маріуполя» і її командам U-21 і U-19 зараховані технічні перемоги з рахунком 3:0.

У серпні Федерація футболу України підтвердила, що матчі між командами футбольних клубів «Динамо» і «Маріуполь», домашні для маріупольського клубу, мають відбутися саме в місті Маріуполі, що розташований недалеко від лінії фронту, як це було раніше і з іншими домашніми матчами маріупольської команди. У ФФУ тоді додали, що проведення попередніх матчів у Маріуполі «вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов’язками».

Після виходу клубу «Маріуполь» (донедавна «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки – і, всупереч рішенню ФФУ, дійсно не приїхало. У київському клубі відтак заявляли, що будуть готові зіграти цей матч у Маріуполі, але тільки «після нормалізації оперативної обстановки на маріупольському (приморському) напрямку». У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.