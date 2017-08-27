У ФК «Маріуполь» заявляють, що «Динамо» намагається дискредитувати приазовський клуб

У футбольному клубі «Маріуполь» (Маріуполь) заявляють, що відправили в дирекцію Української прем’єр-ліги і ФК «Динамо» (Київ) всі необхідні листи щодо майбутніх ігор на своєму стадіоні, як і витребувані київською командою офіційні листи від усіх необхідних установ щодо питань з безпекою.

«Сьогодні, 27-го серпня, в нашому місті мав відбутися матч 7-го туру Української прем’єр-ліги «Маріуполь» – «Динамо»... ФК «Динамо» не тільки не прибув на гру в Маріуполь, а й усіма силами намагається дискредитувати наш клуб», – йдеться у відкритому зверненні до «Динамо», розміщеному на офіційному сайті ФК «Маріуполь» у неділю.

У «Маріуполі» заявляють, що – відповідно до вимог Регламенту УПЛ – відправив до Дирекції Прем’єр-ліги і ФК «Динамо» факсом і на офіційний клубний e-mail всі необхідні офіційні листи щодо майбутніх ігор (молодіжних і перших команд), однак, від ФК «Динамо» вони не отримали жодного офіційного листа щодо майбутніх ігор, йдеться у зверненні.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) заявляє, що готовий зіграти календарний матч 7-го туру Української прем’єр-ліги у Маріуполі «після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку». Про це йдеться в листі керівництва футбольного клубу «Динамо» (Київ) до Федерації футболу України, Української прем’єр-ліги і ФК «Маріуполь», оприлюдненому раніше на сайті клубу.

«ФК «Динамо» (Київ) вкотре офіційно заявляє про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК «Маріуполь» саме у місті Маріуполі. Це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку і надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про вжиття ними усіх можливих заходів для гарантування безпеки перебування та пересування гравців та персоналу ФК «Динамо» (Київ), забезпечення безпечного прибуття і перебування уболівальників клубу в місті Маріуполь», – йдеться в тексті листа.

Як заявив президент ФФУ Андрій Павелко, проведення матчів у Маріуполі – зараз дуже важливий крок для України. «Футбол має об’єднувати, а не сварити. Матчі в Маріуполі – чудова нагода продемонструвати, що в нас єдина країна, що ми маємо сильні спецслужби та армію», – наголосив він.

Президент ФФУ також додав, що проведення попередніх матчів у Маріуполі «вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов’язками».

Після виходу клубу «Маріуполь» (донедавна «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки.

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.

У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.