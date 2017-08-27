«Динамо» пропонує призначити нову дату матчу в Маріуполі «після нормалізації обстановки»

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) заявляє, що готовий зіграти календарний матч 7-го туру Української прем’єр-ліги у Маріуполі «після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку». Про це йдеться в листі керівництва футбольного клубу «Динамо» (Київ) до Федерації футболу України, Української прем’єр-ліги і ФК «Маріуполь», оприлюдненому на сайті клубу.

«ФК «Динамо» (Київ) вкотре офіційно заявляє про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК «Маріуполь» саме у місті Маріуполі. Це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку і надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про вжиття ними усіх можливих заходів для гарантування безпеки перебування та пересування гравців та персоналу ФК «Динамо» (Київ), забезпечення безпечного прибуття і перебування уболівальників клубу в місті Маріуполь», – йдеться в тексті листа.

При цьому в клубі заявляють, що на свої неодноразові звернення до ФК «Маріуполь» як до господаря поля листів від поліції й управління СБУ з гарантіями безпечного проведення заходу не отримували.

Нещодавно Федерація футболу України підтвердила, що футбольний матч прем’єр-ліги між клубами «Маріуполь» і «Динамо» (Київ) 27 серпня відбудеться саме в Маріуполі, що розташований недалеко від лінії фронту, як і інші домашні матчі маріупольської команди.

Як заявив президент ФФУ Андрій Павелко, проведення матчів у Маріуполі – зараз дуже важливий крок для України. «Футбол має об’єднувати, а не сварити. Матчі в Маріуполі – чудова нагода продемонструвати, що в нас єдина країна, що ми маємо сильні спецслужби та армію», – наголосив він.

Президент ФФУ також додав, що проведення попередніх матчів у Маріуполі «вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов’язками».

Після виходу клубу «Маріуполь» (донедавна «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки.

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.

У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.