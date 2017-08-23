«Матч з «Динамо» потрібно проводити саме в Маріуполі» – спортивний коментатор

Технічна поразка або поїздка до Маріуполя? Чи відбудеться матч «Динамо» – «Маріуполь» – питання, яке турбує українських уболівальників уже не перший тиждень. Київський клуб відмовляється їхати в прифронтове місто, незважаючи на запевнення з боку силовиків, керівництва Федерації футболу України та навіть ОБСЄ. Якщо «Динамо» не вийде на газон стадіону «Іллічівець» 27 серпня, тоді «біло-синім» зарахують технічну поразку. Керівництво київського клубу готове таке рішення оскаржити в Міжнародному спортивному суді. Хто правий і чому для прифронтового міста важливий цей матч, Радіо Донбасс.Реаліі розповів спортивний коментатор Валентин Щербачов.

– Чи потрібно проводити матч саме у Маріуполі?

Щоб люди відчули, що вони – повноцінне українське місто, хоча і прифронтове

– Це українське місто. Знаючи ситуацію, буваючи там, я знаю, що далеко не всі там ще прихильники нашої держави. Тож, якщо матчі чемпіонату України з футболу проводяться в Маріуполі – то це для них свято. І люди йдуть на стадіон. Тим більше, коли приїжджає один з лідерів нашого футболу, історична команда, основа українського футболу, то взагалі потрібно приїхати і показати, що ми з вами. А також треба виконувати всі вимоги нашого футбольного календаря. Щоб люди відчули, що вони – повноцінне українське місто, хоча і прифронтове. Але країна про них не забуває, і люди мають відчувати, що вони потрібні. Тож однозначно потрібно їхати.

– Безпека футболістів – один з факторів, чому «Динамо» не хоче їхати в Маріуполь. Чи зможуть місцеві управління СБУ та МВС забезпечити потрібну безпеку?

І охорона буде, і захист буде. Це буде обов'язково забезпечено

– Я був там на товариських матчах. І охорона буде, і захист буде. Це буде обов'язково забезпечено. Все буде гаразд. Вже команди грали там, і люди збиралися на стадіоні. Навіть той же Захарченко каже, що не буде ніяких кроків агресивних. У нас оборона в Маріуполі нормальна. У нас, в принципі, армія вже краща, ніж була на початку війни. Треба заспокоїти оті пристрасті, які киплять навколо цього. Це – не головна подія нашої країни, чесно кажучи. І не можна пропагандистам деяким таким чином відволікати людей від того, що у нас відбувається взагалі.

– Якщо київський футбольний клуб не приїде грати у Маріуполь, йому можуть зарахувати технічну поразку. Але керівництво «Динамо» каже, що їх не лякає таке рішення, бо вони збираються звертатися до Міжнародного спортивного суду та оскаржувати таке рішення. Чи зможе дійсно Міжнародний спортивний суд врятувати киян від технічної поразки?

Міжнародний спортивний суд далекий від Маріуполя та наших проблем. Можливо, суд буде на їхньому боці. Але є суд совісті

– Міжнародний спортивний суд далекий від Маріуполя та наших проблем. «Динамо» напише, що треба було їхати в зону військових дій, а там немає гарантій безпеки. Можливо, тоді суд буде на їхньому боці. Але є суд совісті. І на розсуд більшості вболівальників України, треба їхати. З точки зору здорового глузду і корисності пропаганди українського футболу – ця поїздка дуже важлива.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)