«Динамо» вибуло з Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» у Швейцарії не змогло втримати здобутої минулого тижня в домашньому поєдинку переваги у два м’ячі. Після перемоги 3:1 підопічні Олександра Хацкевича поступилися поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у Берні команді «Янґ Бойз» 0:2 і припинили участь у головному клубному турнірі Європи.

Перший гол динамівці пропустили з пенальті ще на 13-й хвилині, а другий – за хвилину до закінчення основного часу гри.

Тепер «Динамо» спробує подолати останній кваліфікаційний бар’єр на шляху до групового турніру Ліги Європи. Компанію киянам можуть скласти «Олександрія» та донецький «Олімпік», якщо здолають опір румунської «Астри» та грецького ПАОКа відповідно. Минулого тижня донеччани в Києві зіграли з греками 1:1, а олександрійці в Румунії й самі не забили, але й не пропустили – 0:0.

Жеребкування наступної стадії Ліги Європи відбудеться в п’ятницю, 4 серпня.