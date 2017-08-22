ФФУ підтвердила проведення футбольного матчу в Маріуполі

Федерація футболу України підтвердила, що футбольний матч прем’єр-ліги між клубами «Маріуполь» і «Динамо» (Київ) 27 серпня відбудеться саме в Маріуполі, що розташований недалеко від лінії фронту, як і інші домашні матчі маріупольської команди.

Як повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, на засіданні виконкому федерації за це проголосували 28 його членів, проти були двоє.

Таким чином, виконком підтримав рішення Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ щодо проведення матчів сезону-2017/2018 в Маріуполі під егідою прем’єр-ліги.

За словами Павелка, проведення матчів у Маріуполі – зараз дуже важливий крок для України. «Футбол має об’єднувати, а не сварити. Матчі в Маріуполі – чудова нагода продемонструвати, що в нас єдина країна, що ми маємо сильні спецслужби та армію», – наголосив він.

Президент ФФУ також додав, що проведення попередніх матчів у Маріуполі «вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов’язками».

«Сьогодні вранці було проведено нараду з представниками поліції та СБУ. Вони чітко дали зрозуміти: якщо рішення про проведення матчів у Маріуполі буде ухвалене, вони будуть виконувати свою роботу і забезпечать у межах своєї компетенції всі заходи, які необхідні для проведення таких матчів. Як, власне, вони робили і до того, що підтверджують і ті матчі української прем’єр-ліги, які вже пройшли в Маріуполі», – сказав Андрій Павелко.

Після виходу клубу «Маріуполь» (донедавна «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки. У понеділок віце-президент клубу Андрій Мадзяновський повторив цю позицію, заявивши, що команда не поїде до Маріуполя «за таких умов, які склались на сьогоднішній день, і тих обставин».

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.

У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.