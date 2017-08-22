СБУ попередила ФФУ про ризики матчу в Маріуполі, але пообіцяла безпеку – речник

Служба безпеки України поінформувала Федерацію футболу України про наявні ризики і небезпеки проведення футбольного матчу в Маріуполі, що розташований недалеко від лінії фронту, між командами «Маріуполь» і «Динамо» (Київ), що має відбутися 27 серпня, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Але, наголосила вона у фейсбуці, якщо буде вирішено таки проводити матч у Маріуполі, СБУ буде здійснювати всі передбачені законодавством заходи для забезпечення антитерористичної безпеки під час проведення футбольних матчів у Маріуполі «на такому ж належному рівні, які і під час попередніх ігор у місті».

Після виходу клубу «Маріуполь» (донедавна «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки. У понеділок віце-президент клубу Андрій Мадзяновський повторив цю позицію, заявивши, що команда не поїде до Маріуполя «за таких умов, які склались на сьогоднішній день, і тих обставин».

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.

У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.