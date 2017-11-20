«Динамо» планує оскаржити у Лозанні технічну поразку за неявку до Маріуполя

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) має намір оскаржити у Спортивному арбітражному суді Лозанни технічну поразку за неявку на матчі до Маріуполя, заявив президент клубу Ігор Суркіс.

«Ми будемо працювати в правовому полі. Більше нічого не говоритиму… Незалежний суд має усе розставити на свої місця», – заявив Суркіс в ефірі телеканалу «2+2» ввечері 19 листопада.

14 листопада Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив апеляційну скаргу клубу «Динамо» (Київ) на зарахування технічної поразки за неявку на матчі до Маріуполя.

Таким чином, апеляційний комітет залишив без змін рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 11 вересня 2017 року. Тим рішенням зарахували технічні поразки з рахунком 0-3 за неявку команд клубу «Динамо» на матчі чемпіонатів U-19, U-21 та Української прем’єр-ліги, які мали відбутися в Маріуполі 18, 26 і 27 липня. Рішення Апеляційного комітету може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні у Швейцарії не пізніше ніж через 21 день із моменту його отримання, повідомили у ФФУ.

Останніми днями у клубі «Динамо» (Київ) заявляли, що хотіли б переграти ті матчі з клубом «Маріуполь» і вже згодні поїхати до цього міста, але маріупольський клуб відхилив цю пропозицію.

У серпні Федерація футболу України підтвердила, що матчі між командами футбольних клубів «Динамо» і «Маріуполь», домашні для маріупольського клубу, мають відбутися саме в Маріуполі, що розташований недалеко від лінії фронту, як це було раніше і з іншими домашніми матчами маріупольської команди. У ФФУ тоді додали, що проведення попередніх матчів у Маріуполі «вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов’язками».

Після виходу клубу «Маріуполь» (раніше «Іллічівець») у прем’єр-лігу українського футболу київське «Динамо» заявило, що не поїде на матчі до міста Маріуполя з міркувань безпеки – і, всупереч рішенню ФФУ, дійсно не приїхало. У київському клубі відтак заявляли, що будуть готові зіграти цей матч у Маріуполі, але тільки «після нормалізації оперативної обстановки на маріупольському (приморському) напрямку». У разі неявки на матч команді зараховується технічна поразка.

Із такими ж заявами виступав і львівський клуб «Карпати», але він врешті зіграв у Маріуполі. Також до міста вже приїжджали на матчі й інші клуби прем’єр-ліги.