Лікар: збірна України готується до Франції у штатному режимі, попри нових хворих на COVID-19

Збірна України з футболу готується до товариського матчу з Францією у штатному режимі, попри нових хворих на COVID-19, повідомив лікар команди Максим Бецко, передає пресслужба Української асоціації футболу.

Він нагадав, що позитивними виявилися тести у воротарів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також у повара Любомира Тошича.

«За правилами Федерації футболу Франції та внутрішніми законами країни, ці люди зараз мають піти на ізоляцію. Ми будемо думати, як їх доставити додому. Решта команди готується до тренування й до гри, працює у штатному режимі. Поки що жодних ускладнень у цьому сенсі немає», – сказав Бецко.

За його даними, французька збірна пройде тестування сьогодні, а результати будуть під вечір.

«Ніхто не знає, чого очікувати там», – зазначив лікар.

Після того, як COVID-19 виявили в Луніна та Паньківа, на товариський матч проти Франції в заявці залишається лише один воротар – динамівець Георгій Бущан.

Крім того, у поєдинку не зможуть взяти участь ще 12 гравців команди. Травми отримали Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Віталій Буяльський та Владислав Супряга.

Ще двоє гравців – Тарас Степаненко та Андрій П’ятов – захворіли на COVID-19. У зв’язку з цим їхні одноклубники із «Шахтаря» Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос та Жуніор Мораєс змушені були піти на карантин.

Товариський матч Франція – Україна розпочнеться на «Стад де Франс» у Сен-Дені 7 жовтня о 22:10 за київським часом. 10 та 13 жовтня команда зустрінеться в Києві з Німеччиною та Іспанією в матчах Ліги націй.