У Луніна та Паньківа виявили COVID-19. На матч з Францією залишається один воротар

У воротарів збірної України з футболу Андрія Луніна та Юрія Паньківа виявили COVID-19.

Таким чином, на товариський матч проти Франції в заявці залишається лише один воротар – динамівець Георгій Бущан.

Крім того, у поєдинку не зможуть взяти участь ще 12 гравців команди. Травми отримали Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Віталій Буяльський та Владислав Супряга.

Ще двоє гравців – Тарас Степаненко та Андрій П’ятов – захворіли на COVID-19. У зв’язку з цим їхні одноклубники із «Шахтаря» Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос та Жуніор Мораєс змушені були піти на карантин.

Товариський матч Франція – Україна розпочнеться на «Стад де Франс» у Сен-Дені 7 жовтня о 22:10 за київським часом. 10 та 13 жовтня команда зустрінеться в Києві з Німеччиною та Іспанією в матчах Ліги націй.