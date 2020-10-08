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08 жовтня 2020, Київ 23:28
Новини | Спорт

У «Шахтарі» COVID-19 виявили у ще 9 гравців

Першими в команді захворіли на COVID-19 голкіпер Андрій П'ятов (на фото) та півзахисник Тарас Степаненко

За підсумками повторного тестування футболістів і співробітників «Шахтаря» на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб персоналу першої команди з позитивними результатами, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

«За приписом санітарного лікаря всі вони йдуть на десятиденну самоізоляцію. У більшості інфікованих хвороба минає безсимптомно, в декого – у легкій формі», – вказано в повідомленні.

У «Шахтарі» уточнили, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко вирушать до збірної України та зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.

Збірна України 10 і 13 жовтня в Лізі націй прийматиме в Києві національні команди Німеччини та Іспанії.

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