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15 жовтня 2020, Київ 06:53
Новини | Спорт

Ліга націй: українець Бущан зробив найбільше сейвів серед усіх воротарів турніру

Бущан в останніх двох матчах врятував свої ворота 20 разів

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зробив найбільше сейвів серед усіх воротарів Ліги націй.

Він врятував свої ворота 20 разів, зігравши при цьому два матчі – проти Німеччини (поразка з рахунком 1:2) та проти Іспанії (перемога 1:0).

Далі в рейтингу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) йдуть мальтієць Анрі Бонелло та андоррець Жозеп Гомер (по 16 сейвів), словенець Ян Облак та румун Чипріан Тетерушану (по 14 сейвів).

Бущан став основним воротарем збірної України в жовтневих матчах після того, як коронавірус виявили в його конкурентів по позиції Андрія П’ятова, Андрія Луніна та Юрія Паньків.

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