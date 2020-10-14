Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Іспанією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко подякував гравцям своєї команди за самовіддачу в переможному матчі групового етапу Ліги націй проти Іспанії.

«Хочу висловити вдячність своїй команді за самовіддачу й бажання виконувати установку, яку ми дали. Сьогодні гравцям було дуже важко, оскільки той обсяг роботи, який ми попросили їх виконати, був катастрофічним. Без перебільшення можу сказати, що дуже радий. Радий за ставлення хлопців, адже грати проти такої команди в тих обставинах, що склалися, й у підсумку добитися результату – для нас це багато що значить», – сказав Шевченко.

Він розповів, що команда планувала «витримати» перший тайм.

«Ми розуміли, що така якісна команда, як Іспанія, із запасом сил буде дуже добре пересуватися. Ми знали, що десь в іспанців терпіння буде потроху закінчуватися, а в нас з’являться шанси. Ці шанси ми й використали», – заявив тренер.

За словами Шевченка, його помічники обговорювали з ним ідею випустити додаткового гравця для персональної опіки іспанського захисника Серхіо Рамоса, який наприкінці матчу залишався на половині поля суперника.

«Але я по грі відчував, що заміна нам не потрібна, хлопці здорово справлялися. Навіть якщо, припустімо, у [Едуарда] Соболя були проблеми на лівому фланзі. Проти такого фізично сильного опонента неможливо грати один в один. Але я вважаю, що він справлявся, оскільки виконував те, про що ми просили», – зазначив Шевченко.

Він також подякував воротарю Георгію Бущану, який дебютував за збірну 6 жовтня й у третьому своєму матчі зіграв «на нуль».

«Він зіграв неперевершено! У кожного бувають складні ситуації. Ми знаємо характеристики Георгія, він чудовий голкіпер. На цій позиції у нас буде конкуренція», – запевнив головний тренер.

13 жовтня збірна України перемогла Іспанію з рахунком 1:0. Переможний гол забив Віктор Циганков. Після чотирьох турів у четвертій групі дивізіону «А» Ліги націй лідирує Іспанія (сім очок). За нею йдуть Німеччина та Україна (по шість очок), а за ними – Швейцарія (два очки).

Переможець групи гратиме в плей-оф турніру. Команда, яка посяде останнє місце, вибуває до дивізіону «В».