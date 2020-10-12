Футбол: усі гравці збірної України здали «чисті» тести на COVID-19 перед грою з Іспанією

Усі гравці збірної України з футболу здали «чисті» тести на COVID-19 перед грою з Іспанією, повідомила Українська асоціація футболу.

«Наступний день після гри з Німеччиною синьо-жовті розпочали з ПЛР-тестів, які були останніми на зборі й контрольними перед поєдинком з Іспанією. Одразу поспішаємо повідомити, що результати досліджень – негативні, а це означає, що всі 25 гравців, присутні у таборі нашої національної команди, допущені до матчу Ліги націй», – розповіли в УАФ.

10 жовтня збірна України на своєму полі поступилася Німеччині з рахунком 1:2. Через COVID-19 та травми в матчі не змогли взяти участь більш як 10 українських футболістів.

Уже 13 жовтня Україна прийме в Києві збірну Іспанії.

Після трьох турів Україна посідає третю сходинку, маючи в своєму активі три очка. У Іспанії – 7 очок, у Німеччини – 5, Швейцарія замикає «квартет» з одним очком у «кошику».