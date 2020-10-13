Ліга Європи: збірна України прийме Іспанію на «Олімпійському»

Збірна України з футболу прийме Іспанію на НСК «Олімпійський» у Києві.

Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому ефірі гру покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

«Щоб зупинити хороших футболістів, один в один грати недостатньо. Обов'язково повинні бути зміщення, повинна бути певна підстраховка і повинні бути витрачені величезні енергетичні ресурси. Тому все буде залежати від того, чи зможемо ми відновитися», – заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Іспанія є фаворитом матчу. Згідно з котируваннями букмекерів, найбільш імовірною вважається перемога іспанської команди з рахунком 0:2.

Головний тренер Іспанії Луїс Енріке сказав, що його збірна намагатиметься зіграти краще і в атаці, і в обороні.

«Хочемо перемогти і посісти перше місце в групі. В Іспанії ми домоглися з Україною хорошого результату, але завтра буде зовсім інша гра», – обіцяє тренер.

10 жовтня збірна України на своєму полі поступилася Німеччині з рахунком 1:2. Через COVID-19 та травми в матчі не змогли взяти участь більш як 10 українських футболістів.

Після трьох турів Україна посідає третю сходинку, маючи в своєму активі три очка. У Іспанії – 7 очок, у Німеччини – 5, Швейцарія замикає «квартет» з одним очком у «кошику».

Перший матч між Іспанією та Україною відбувся у вересні і закінчився з рахунком 4:0 на користь іспанців.