Футбол: «синьо-жовті» втратили лідера, матч зі Швейцарією під загрозою зриву

Збірна України з футболу зазнала нових кадрових проблем перед матчем Ліги націй проти команди Швейцарії. Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, зранку 17 листопада позитивним виявився тест на COVID-19 у лідера півзахисту «синьо-жовтих» Руслана Малиновського.

Гравець італійської «Аталанти» не візьме участі у вирішальному поєдинку, який має розпочатися в Люцерні о 21:45, але ясності щодо можливості проведення гри все ще немає.

Також виявилися позитивними тести Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Двоє футболістів «Шахтаря» все ще можуть взяти участь у грі.

«Ситуація уточнюється з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент. УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораєса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях. Питання можливої участі Кривцова й Мораєса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн», – повідомляє Українська асоціація футболу і наголошує, що «все залежить від рішення місцевої влади».

Раніше 17 листопада команда України оприлюднила заявку на матч.