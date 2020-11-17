Футбол: збірна України оприлюднила заявку на матч зі Швейцарією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на вирішальний матч групового турніру Ліги націй проти команди Швейцарії. У списку є прізвище 21 гравця, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Заявка збірної України на матч зі Швейцарією (за номерами)

1. Юрій Паньків, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 7. Олександр Назаренко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораєс, 11. Марлос, 12. Андрій П’ятов, 14. Ігор Харатін, 15. Юхим Конопля, 16. Сергій Булеца, 17. Олександр Зінченко, 18. Георгій Судаков, 19. Олександр Зубков, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайличенко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Кілька основних виконавців національної команди не потрапили до заявки через інфікування коронавірусом.

Суперник «синьо-жовтих», команда Швейцарії, теж має відчутні кадрові проблеми. Через перебір жовтих карток та вилучення головний тренер Владімір Петкович не може розраховувати на двох гравців основного складу – центрального захисника Ніко Ельведі та хавбека Ремо Фройлера. Позитивні тести на COVID-19 мають захисники Сільван Відмер та Джордан Лотомба.

Зараз в активі українців 6 очок, швейцарці мають 3 бали. Для того, щоб зберегти прописку в лізі А, господарям потрібно вигравати 1:0, 2:1 або з більшою різницею м’ячів. Мінімальна результативна поразка (2:3 і більше), нічия та перемога будуть на користь українців.

Поєдинок Швейцарія – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Стартовий свисток пролунає в Люцерні.