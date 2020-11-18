Ліга націй: УАФ просить дозволити провести матч Швейцарія – Україна 18 листопада

Українська асоціація футболу заявляє, що збірна України готова до матчу Ліги націй зі збірною Швейцарії. Поєдинок планувався на 17 листопада, але через випадки COVID-19 в українській команді його скасували.

«Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія – Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада», – йдеться в повідомленні.

Відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА, виклавши в ньому «всі нюанси ситуації, що склалася, і можливі варіанти її вирішення».

«Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше ніж 13 гравців (у тому числі – мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі», – наголосили в УАФ.

Зранку 17 листопада позитивним виявився тест на COVID-19 у лідера півзахисту «синьо-жовтих» Руслана Малиновського. Також виявилися позитивними тести Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Двоє футболістів «Шахтаря» все ще можуть взяти участь у грі.