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25 листопада 2020, Київ 16:49
Новини | Спорт

ФІФА назвала номінантів на звання найкращого гравця 2020 року

Роналду (ліворуч) та Мессі (праворуч) знову претендують на звання найкращого гравця планети

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала номінантів на звання найкращого гравця 2020 року.

Серед номінантів:

  • Тьяго Алькантара («Баварія»/»Ліверпуль»);
  • Кріштіану Роналду («Ювентус»);
  • Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»);
  • Роберт Левандовскі («Баварія»);
  • Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен»);
  • Неймар («Парі Сен-Жермен»);
  • Ліонель Мессі («Барселона»);
  • Серхіо Рамос («Реал»);
  • Садіо Мане («Ліверпуль»);
  • Мохамед Салах («Ліверпуль»);
  • Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»).

На звання найкращого тренера чоловічої команди претендують:

  • Марсело Б’єлса («Лідс»);
  • Ганс-Дітер Флік («Баварія»);
  • Юрген Клопп («Ліверпуль»);
  • Хулен Лопетегі («Севілья»);
  • Зінедін Зідан («Реал Мадрид»).

Голосування за номінантів відбуватиметься на сайті ФІФА до 9 грудня.

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