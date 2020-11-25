Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала номінантів на звання найкращого гравця 2020 року.

Серед номінантів:

Тьяго Алькантара («Баварія»/»Ліверпуль»);

Кріштіану Роналду («Ювентус»);

Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»);

Роберт Левандовскі («Баварія»);

Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен»);

Неймар («Парі Сен-Жермен»);

Ліонель Мессі («Барселона»);

Серхіо Рамос («Реал»);

Садіо Мане («Ліверпуль»);

Мохамед Салах («Ліверпуль»);

Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»).

На звання найкращого тренера чоловічої команди претендують:

Марсело Б’єлса («Лідс»);

Ганс-Дітер Флік («Баварія»);

Юрген Клопп («Ліверпуль»);

Хулен Лопетегі («Севілья»);

Зінедін Зідан («Реал Мадрид»).

Голосування за номінантів відбуватиметься на сайті ФІФА до 9 грудня.