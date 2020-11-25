Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала номінантів на звання найкращого гравця 2020 року.
Серед номінантів:
- Тьяго Алькантара («Баварія»/»Ліверпуль»);
- Кріштіану Роналду («Ювентус»);
- Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»);
- Роберт Левандовскі («Баварія»);
- Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен»);
- Неймар («Парі Сен-Жермен»);
- Ліонель Мессі («Барселона»);
- Серхіо Рамос («Реал»);
- Садіо Мане («Ліверпуль»);
- Мохамед Салах («Ліверпуль»);
- Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»).
На звання найкращого тренера чоловічої команди претендують:
- Марсело Б’єлса («Лідс»);
- Ганс-Дітер Флік («Баварія»);
- Юрген Клопп («Ліверпуль»);
- Хулен Лопетегі («Севілья»);
- Зінедін Зідан («Реал Мадрид»).
Голосування за номінантів відбуватиметься на сайті ФІФА до 9 грудня.
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