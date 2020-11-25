«Боруссія» – «Шахтар». Де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» зіграє в Німеччині з «Боруссією» Менхенгладбах у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Гра розпочнеться о 19:55 за київським часом. У прямому ефірі її покажуть телеканали «Футбол 2» і Volia Football HD 1.

Попередня гра між командами закінчилася перемогою «Боруссії» з рахунком 0:6.

«Поразка 0:6 удома від «Боруссії», звісно ж, болить і просто так не загоюється. Ви спитаєте мене: боляче? Боляче. Чи вплине це на мій настрій перед завтрашнім матчем негативно? Ні, не вплине. Ми проаналізували, зрозуміли, що з нами сталося, і поїдемо на гру з цілковитою впевненістю, як завжди», – заявив головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Після трьох турів «Боруссія» лідирує в групі з п’ятьома очками. Далі йдуть «Шахтар» та мадридський «Реал» з чотирма очками, за ними – міланський «Інтер» з двома заліковими пунктами.