У «Динамо» шкодують, що Мессі не зіграє в Києві

Захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко шкодує, що йому не доведеться зіграти в найближчому матчі Ліги чемпіонів проти зірки світового футболу Ліонеля Мессі. Про це оборонець, який нещодавно відновився від наслідків коронавірусної інфекції, заявив на передматчевій пресконференції в Києві 23 листопада.

«Якщо чесно, я засмучений через неучасть у майбутньому матчі Мессі, а також інших травмованих гравців, оскільки в Барселоні я не грав, але мені хотілося би зустрітися на полі з таким гравцем», – відзначив Миколенко.

Раніше 23 листопада головний тренер «Барселони» Рональд Куман оголосив, що вирішив не брати до Києва лідера каталонської команди Ліонеля Мессі та півзахисника Френкі де Йонга, оскільки «турнірна ситуація в Лізі чемпіонів хороша, в нас 9 очок після трьох турів».

«Вони грають дуже багато матчів і зараз можуть отримати відпочинок. ФІФА та УЄФА мали б переосмислити нинішній графік», – вказав Куман.

«Піке – велика втрата. Умтіті – важливий гравець. Він багато пропустив, але зараз добре тренується. Маємо надії, що через два тижні повернеться до гри. Лангле готовий вийти в центрі, а от Араухо поки що тренується індивідуально. Ми не будемо ризикувати. Коли основні футболісти травмуються, ми даємо шанси молоді. Як от Оскару Мінгесі. Є варіант, за якого він зіграє проти «Динамо», – сказав Куман.

Поєдинок «Динамо» – «Барселона» розпочнеться в Києві на НСК «Олімпійський» 24 листопада о 22:00. Зараз динамівці мають одне очко, як і інший аутсайдер групи, угорський «Ференцварош».