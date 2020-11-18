Ліга чемпіонів: «Динамо» прийматиме «Барселону» без глядачів

Матч групового етапу Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та іспанською «Барселоною», який відбудеться 24 листопада на НСК «Олімпійський», проходитиме без глядачів. Про це повідомили у столичному клубі.

«Усі оголошення про продаж квитків, організацію туристичних поїздок на матч, тощо є шахрайством та обманом», – мовиться у повідомленні.

У «Динамо» нагадали, що у Києві через епідемічну ситуацію продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів. «Міністерство охорони здоров’я України вважає неможливим залучення глядачів на матч «Динамо» – «Барселона», – зазначили у клубі.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.