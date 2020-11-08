Україна Прем’єр-ліга: «Шахтар» обіграв «Динамо» з рахунком 3:0

Донецький клуб «Шахтар» 8 листопада виграв матч проти київського «Динамо» з рахунком 3:0.

Таким чином завершилася гра в рамках 9 туру Української Прем’єр-ліги.

Матч відбувся на полі національного спортивного комплексу «Олімпійський». Голи забили Жуніор Мораєс, Тарас Степаненко та Алан Патрік.

Згідно з турнірною таблицею УПЛ, «Шахтар» посідає друге місце з 19 очками, «Динамо» – перше місце, 20 очок.

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Перед матчем у трьох гравців «Динамо» виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Цього ж дня в рамках 9 туру внічию відбулися матчі львівського «Руху» проти «Інгульця» з Кіровоградської області (0:0) та луганської «Зорі» проти полтавської «Ворскли» (2:2).