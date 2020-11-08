Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 листопада 2020, Київ 22:00
Новини | Спорт

Україна Прем’єр-ліга: «Шахтар» обіграв «Динамо» з рахунком 3:0

Ukraine – Super Cup. Shakhtar - Dynamo (Kyiv). Fans during game of eternal rivals. Odesa, July 15, 2017

Донецький клуб «Шахтар» 8 листопада виграв матч проти київського «Динамо» з рахунком 3:0.

Таким чином завершилася гра в рамках 9 туру Української Прем’єр-ліги.

Матч відбувся на полі національного спортивного комплексу «Олімпійський». Голи забили Жуніор Мораєс, Тарас Степаненко та Алан Патрік.

Згідно з турнірною таблицею УПЛ, «Шахтар» посідає друге місце з 19 очками, «Динамо» – перше місце, 20 очок.

Читайте також: Український спорт у листопаді: турніри, які варто подивитися

Перед матчем у трьох гравців «Динамо» виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Цього ж дня в рамках 9 туру внічию відбулися матчі львівського «Руху» проти «Інгульця» з Кіровоградської області (0:0) та луганської «Зорі» проти полтавської «Ворскли» (2:2).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG